BIST 1.110
DOLAR 7,25
EURO 8,52
ALTIN 450,62
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5873'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 243.180'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa'' ifadelerini kullandı

Resim

SON DAKİKA HABERLERİ
Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye Oruç Reis tehdidi
Rusya koronavirüs aşısının ilk fotoğraflarını da paylaştı
Trabzonspor'u heyecanlandıran Sosa mesajı
Rusya dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescilletti! Müthiş gelişmeyi Putin duyurdu
Sedat Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu'na 3 kurşun sıktılar! Son durumu ne?
ÖNCEKİ HABERLER
Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da
Anafartalar Zaferi etkinliğindeki çarpıtılan görüntülere ilişkin açıklama
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan hükümete Mısır çağrısı
Fidye için kaçırılan Afgan gözleri ve ağzı bağlı bulundu! Ankara'da hareketli dakikalar
TikTok uygulamasına ABD’den bir alıcı daha çıktı
Masterchef Celal kimdir yaşı kaç Celal Sarıgül aslen nereli?
Yorumlar