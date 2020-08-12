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Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Herkesin merakla beklediği toplantı bugün

Bilim Kurulu toplantısında okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağıyla ilgili karar bugün verilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Bugün ise o kritik toplantı gerçekleştirilecek.

Süreç nihai aşamada

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamada, şöyle denildi: 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bilim Kurulu toplantısında karar verilecek

Bu arada kararın Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi. Bilim Kurulu bugün 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

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