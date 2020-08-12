Nuriye Gülmen yeniden tutuklandı! İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alınmıştı

Grup Yorum’un yapacağı halk konseri öncesi İdil Kültür Merkezi’ne yapılan polis baskınında gözaltına alınan Nuriye Gülmen yeniden tutuklandı.

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Halkın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülmen ile birlikte gözaltına alınanlardan Rıdvan Akbaş'ın da tutuklandığını, Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul'un ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Tutuklandılar

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklandı. Müvekkillerimiz Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul adli kontrolle serbest bırakıldılar.

Ne olmuştu?

Grup Yorum’un yapacağı halk konseri öncesi İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskını olmuştu; Nuriye Gülmen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.