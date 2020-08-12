BIST 1.110
DOLAR 7,28
EURO 8,54
ALTIN 444,84
HABER /  GÜNCEL

Nuriye Gülmen yeniden tutuklandı! İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alınmıştı

Grup Yorum’un yapacağı halk konseri öncesi İdil Kültür Merkezi’ne yapılan polis baskınında gözaltına alınan Nuriye Gülmen yeniden tutuklandı.

Abone ol

Halkın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülmen ile birlikte gözaltına alınanlardan Rıdvan Akbaş'ın da tutuklandığını, Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul'un ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Tutuklandılar

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklandı. Müvekkillerimiz Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul adli kontrolle serbest bırakıldılar.

Ne olmuştu?

Grup Yorum’un yapacağı halk konseri öncesi İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskını olmuştu; Nuriye Gülmen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Muharrem İnce, bakın ne kadar oy alıyor! Son anket tüm dengeleri değiştirecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Ağustos 2020)
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili Şamil Tayyar'dan açıklama
Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığından önemli açıklama
Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da
Muharrem İnce: Şimdilik parti kurma fikrim yok
ABD'den Rusya'nın aşı açıklamasına flaş yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
ABD, potansiyel koronavirüs aşısı için Moderna ile anlaştı! Trump açıkladı
PM'ye giremeyen Tuncay Özkan'a CHP'de yeni görev verildi
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Milli Savunma Bakanlığından Mavi Vatan paylaşımı
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hüseyin Bağ eşi Derya Bağ için ne ilan verdi başını yaktı
Yorumlar 1 yorum