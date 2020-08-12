Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürdü

HATAY Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'da miras yüzünden tartıştığı avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'i tabanca ile vurarak öldürdü.

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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'da annesi ve kardeşinin oturduğu apartmana geldi. Polat, bir süre sonra annesi ve kardeşiyle iddiaya göre miras kalan tarla yüzünden tartışmaya başladı.

Annesi ve kardeşine kurşun yağdırdı

Tartışmanın kısa sürede büyümesi Polat, tabanca ile önce annesi İkbal Polat'a ardından da avukat kardeşi Altuğ Polat'a ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Gözaltına alındı olay araştırılıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Vali Yardımcısı Tolga Polat'ı olay yerinde gözaltına aldı. Şüpheli Tolga Polat, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Cinayetlerin işlendiği sırada evde olan anne ve kardeş katili Vali Yardımcısı'nın babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.

Ailenin yarın görülecek miraslık tarla davası öncesi konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi.

Cinayete kurban giden anne İkbal Polat'a ve oğlu Altuğ Polat...

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.