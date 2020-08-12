Aksaray'da 16 yaşındaki gencin acı ölümü

AKSARAY'da bobinaj lambasından çıkan akıma kapılan Sami Samet Satır (16), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Babası Haydar Satır’ın atölyesine gelen Sami Samet Satır, babasının iş yerinden ayrılmasının ardından elektrik bobinaj lambası ile uğraşırken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Satır, çevredeki esnafların durumu fark etmesi ile özel araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Satır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.