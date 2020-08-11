Çorum'daki yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
ÇORUM'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, yangında evde olduğu sanılan 2 çocuğun da cesedine ulaştı.
ÇORUM'un Bayat ilçesi Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
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Henüz bilinmeyen nedenlı çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.
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