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Altın fiyatlarında sert düşüş! Çeyrek ve gram altın fiyatları... İşte son durum

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert kayıplar yaşanmaya başladı. Haftaya 477 lira seviyesinde başlayan gram altın 438 lira seviyesine geriledi. 

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Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanmaya başladı. Gram altın fiyatları tarihi zirvesinden sadece 4 gün sonra 55 lira geriledi.

Sert kayıplar yaşıyor

Ons altın tarihi zirvesini yaşadığı 7 Ağustos’ta değeri 2075 dolara kadar çıkmıştı. Bugün ise ons altın 1863 dolara kadar geriledi. Sadece 3 işlem gününde ons altın 212 dolar değer kaybetti.

İşte altında güncel rakamlar…

Altın fiyatları 12 Ağustos

Gram altın /Alış: 438,78 - Satış: 438,97

Çeyrek altın /Alış: 711,90 - Satış: 730,50

Yarım altın /Alış: 1.419,40 - Satış: 1.461,00

Cumhuriyet altını / Alış: 2.838,70 - Satış: 2.899,90

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