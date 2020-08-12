Mersin'de karı kocanın kaderi bir oldu

MERSİN'de sabah incir toplamaya giden karı kocanın üzerine traktör devrildi. İkisi de olay yerinde hayatını kaybederken acı manzara yürekleri dağladı.Abone ol
Kaza, sabah saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Yanıkkışla Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle birlikte sabah incir toplamaya giden Mehmet Başlı (70) yönetimindeki 33 PMN 207 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün altında kalan Mehmet Başlı ile yanındaki eşi Müşerref Başlı (69) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.
Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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