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AK Parti Diyarbakır'da 12 ilçe başkanı istifa etti

AK Parti Diyarbakır’ın Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanlarının istifa ettiği belirtildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’ndan istifalara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Basına ve Kamuoyuna! Yaklaşmakta olan ilçe kongreleri sürecinden dolayı ilçe başkanlığının önünü açmak partimize ve teşkilat başkanlığımıza daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak için istifa eden Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan, Yenişehir ilçe başkanlarımıza göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından ve yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.

14 Ağustos 2001 de çıkılan bu kutlu yolculukta sayısız hizmet ve yeniliklerle çığır açan sadece ülkemiz için değil tüm İslam Âlemi ve hatta insanlığa Umut olmuş Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüyecek olan kadrolarımızla partimizi Diyarbakır’da da en iyi noktalara götüreceğimizden hiçbir kuşku duymamaktayız. Bu inançla, yeni sürecin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diler, görev alacak tüm arkadaşlara şimdiden başarılar dileriz.”

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