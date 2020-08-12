Beşiktaş'tan Balotelli hücumu! Yönetim İtalya yolcusu

Beşiktaş kafilesi, belirtilene göre Balotelli için İtalya'ya gidiyor. Brescia ile masaya oturacak yönetim, Balotelli'nin istediği 2.5 milyon Euro'nun yarısının İtalyan ekibi tarafından karşılanmasını isteyecek.

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Teknik Direktör Sergen Yalçın, 25 veya 26 Ağustos'ta tek maç usulü oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki PAOK maçına kadar golcü alınması gerektiğini yönetime bildirdi. Siyah-beyazlı idareciler, ilk temaslarında olumlu izlenim gördüğü Mario Balotelli için bugün İtalya'ya gitme kararı aldı.

Beşiktaş kafilesi, Brescia yönetimi ve yıldız forvetin menajeriyle masaya oturacak. Balotelli, yıllık garanti 2.5 milyon Euro maaş talep etmişti. Beşiktaş, bu rakamın yarısının Brescia yönetiminden karşılanmasını talep edecek. İtalyan kulüpten onay çıkması halinde 29 yaşındaki hırçın golcünün 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varılacak.

Geçen günlerde Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyadaki çağrısına ‘kalp' emojisiyle yanıt veren Balotelli, Brescia'nın gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olmasından dolayı ayrılmak istiyor.

Sergen Yalçın'ın PAOK maçına kadar forvet istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlılar, hem Brescia hem de 29 yaşındaki golcünün menajeriyle bir araya gelecek.