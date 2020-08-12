Bakan Fatih Dönmez'den Oruç Reis açıklaması İçinden görüntü paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından Oruç Reis ile ilgili yeni bir görüntü paylaştı. "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun." dedi. Görüntülerde geminin içindeki çalışmalar da yer aldı.

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Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam eden Oruç Reis'in yeni görüntülerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı.

Dönmez, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" ifadelerini kullandı.