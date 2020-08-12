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Kurultay'da MYK'ya giremeyen Tuncay Özkan'a CHP'de yeni görev

CHP'nin son kurultayında Parti Meclisi dışında kalarak MYK'ya giremeyen Tuncay Özkan, Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine getirildi

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Cumhuriyet Halk Partisi 37'inci Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclis (PM) üyelerinde değişiklikler oldu.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Parti Meclis üyeliğine seçilemedi.

Kurumsal iletişimden sorumlu genel başkan danışmanı oldu

PM üyeliğine seçilemeyen Özkan, partinin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “CHP adına gerekli çalışmaları yürütmek üzere Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir.” denildi.

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