Hümeyra'nın evlilikleri kaç kere evlendi oğlu Sadık Bigat'ın babası kim?

Oyuncu ve şarkıcı olan Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat 47 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Hümeyra'nın ve oğlu Sadık Bigat'ın hayatı merak konusu oldu. 6 kez evlilik yapan Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın babası ise 1972 yılında evlendiği Mithat Bigat. Peki Hümeyra'nın eşleri kimdir, ilk eşi kimdir?

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Usta oyuncu ve bir dönemin unutulmaz şarkıcısı 72 yaşındaki Hümeyra evlat acısı yaşadı tek çocupu olan Sadık Bigat evinde ölü bulunduç 47 yaşında olan Sadık Bigat'tan haber alamayan Hümeyra 2 gün boyunca oğlu aramayınca merak etti ve evine gitti. Kapıyı açtıran Hümeyra oğlu Sadık Bigat'ın cansız bedebi ile karşılaştı. Peki Sadık Bigat kimdir, ne iş yapıyor, evli mi?

Tiyatro oyuncusu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Hümeyra’nın, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi. Sadık Bigat, usta oyuncunun 1972'de Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti. İşte, detaylar.

SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra’nın oğlu Sadık Bigat’ın hayatı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte, Hümeyra’nın 1972’de Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya geldiği bilinmektedir.

Hümeyra’nın oğlunun 2003 yılında meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Kaza Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana gelmişti.

Sanatçı Hümeyra, 1972’de Mithat Bigat ile evlendi ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu oldu. Yaklaşık yedi yıl süren bu evlilik, Hümeyra’nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun ilişkisi olmuştur.

Hümeyra kimdir: Hümeyra Akbay 5 Ekim 1947'de istanbul'da dünyaya geldi. 1970'lerden bu yana müzisyen ve oyuncu olarak bilinen Hümeyra, Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde yeni kuşaklarca da tanınmıştır. Son olarak "Unutursam Fısılda" adlı filmde Ayperi karakterininin yaşlı halini canlandırmıştır.

Müzisyen olarak tanındığı 1970'lerde "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük hit oldu. Daha sonra popüler çizginin dışında, "Tutkulardan İntihar", "Beyhude" gibi albümler de yaptı.

Önce tiyatro, sonra televizyon, en son da Talihli Amele adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle 1985 yılında "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" da rol aldı. 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur? filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülü kazanmıştır. 10. İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nın geleneksel onur ödülü "Işık Saçan Apollon" 2007 yılında kendisine verilmiştir.

Evlilikleri :

1. Evliliği : İlk evliliğini 18 yaşındayken Haluk Aşkın’la yaptı.

2. Evliliği : İkinci evliliğini 19 Ekim 1971 tarihinde Fikret Hakan’la yaptı. 30 gün evli kaldılar.

3. Evliliği : 1972 yılında Mithat Bigat ile evlendi. 11 Mart 1973’te oğlu Sadık dünyaya geldi.

4. Evliliği : 1981 yılında Ömer Kavur ile evlendi.

5. Evliliği : 1999 ABD’li caz piyanisti Jimmy