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THY'de maaş krizinin ardından onlarca istifa! Kritik birimlerin yöneticileri de var

THY, sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bununla birlikte Türk Hava Yolları'nın personele verilen süre bugün mesai bitiminde dolarken şirketten istifa haberleri gelmeye başladı. İstifa edenlerin arasında en kritik departmanları yöneticileri de var..

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THY'de yaşanan maaş krizinin ardından onlarca istifa haberi geldi.  Sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Personele verilen süre bugün mesai bitiminde dolarken şirketten istifa haberleri gelmeye başladı.

THY tarafından kapsam dışı personele sunulan ve 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olacağı belirtilen sözleşme için 11 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar süre verilmişti. Verilen tarih içerisinde çalışanların yeni ücret tarifesini kabul edip etmediğini bildirmesi istendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte ücretlerde ciddi bir kayıp oluşurken 2021 yılın sonuna kadar da ikramiye ödenmeyeceği personele duyuruldu.

İstifalar arka arkaya geldi 

THY Yönetimi tarafından dayatılan sözleşmeye imza atmayan çok sayıda çalışan istifa kararı aldı. Aralarında Uçuş Operasyon Çözümleri  Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sundu.

İstifaların önemli bir bölümünü THY'nin en kritik departmanlarından biri olan Bilişim Teknolojileri Departmanı'nda (IT) yaşanması dijital altyapı açısında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. THY'nin internetten bilet satış ve ekip planlama sistemi dahil bütün dijital altyapısını ve siber güvenliğini sağlayan departmandaki deneyimli isimlerin ayrılmasının birçok riski de beraberinde getirebileceği iddia edildi.

THY'nin kokpitten sonra yerdeki beyni olarak ifade edilen bilişim departmanındaki ayrılıkların yerinin nasıl doldurulacağı ise şimdilik soru işareti olarak duruyor.

THY'den ayrılan birçok ismin bankalar dahil olmak üzere teknoloji şirketlerinde daha iyi şartlarda iş fırsatı bulduklarına da dikkat çekildi. THY'nin pandemi döneminde uzaktan erişim ve otomasyon sistemlerini başarılı bir şekilde yöneten ve neredeyse diğer çalışanların büyük bir bölümü izindeyken gece gündüz çalışan IT departmanındaki personelin övgü bekledikleri dönemde işten ayrılmaya zorlandıkları için THY yönetimine kırgın oldukları ifade edildi.

Kaynak: Airport

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