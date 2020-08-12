BIST 1.108
DOLAR 7,31
EURO 8,58
ALTIN 450,47
HABER /  POLİTİKA

Cem Uzan'dan sürpriz ittifak açıklaması Genç Parti mutlaka olacak

Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde mutlaka ittifakta olacağını bunun Cumhur ve Millet ittifakı ya da üçüncü bir ittifak olabileceğini açıkladı.

Abone ol

Cem Uzan, 2002 erken genel seçimlerinde Genç Parti yüzde 7.2 oy aldıktan sonra yaşananları ve Türkiye’ye geri dönmesi konusunu euronews Türkçe’ye değerlendirdi.

Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde “mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını” söyledi. Fransa’da 11 yıldır sürgünde olan Uzan, bu ittifakın Millet (CHP, İYİ Parti, HDP) ve Cumhur İttifakı (Ak Parti, MHP) ya da “üçüncü bir ittifak da olabileceğini” belirtti.

Türkiye’de Uzan Grubu ile ilgili davalar ve el koymalar başlamadan önce yaptırdıkları anketlerde yüzde 20 oy aldıklarını dile getiren Uzan, “O zamanın Başbakanı sayın Erdoğan Abant’ta Ak Parti’nin bir parti toplantısında ‘Tek rakibimiz Genç Parti ve Cem Uzan’dır’ diyordu.” ifadelerini kullandı.

'Türkiye'ye uygun ve doğru zamanda döneceğim'

Türkiye’de yeniden yargılanma girişimlerinde bulunan Uzan, “Bu konuda çok aceleci değilim.” ifadelerini kullandı.

Uzan, Türkiye’ye geri dönüşü ile ilgili soruya “Uygun zamanda ve doğru zamanda” yanıtını verdi.

2 Temmuz’da Genç Parti Olağan Büyük Kongresi’ne sanal yolla katılıp manifesto okuyan Uzan, Türkiye’nin ekonomik kriz içinde olduğunu ifade edip “Bu 18 senenin ürünüdür” dedi. Uzan, “Doğu ve güneydoğuya baktığımız zaman oradaki insanlarımızın sorunları arasında önemli olarak ekonomik nedenler var” ifadelerini kullandı.

Genç Parti’nin açıkladığı manifestoda yer alan Diyarbakır'a borsa açma ve Mardin’i Las Vegas yapma gibi projelere de değinen Uzan, bu anlamda kumarhanelerin geri açılabileceğini savundu.

Eski medya patronu Uzan, Türkiye’de “ifade özgürlüğünün olduğunu söylemek pek mümkün değil” derken genel affın gerekliliğine vurgu yaptı. “Türkiye fabrika ayarlarına geri dönecek” ifadesini kullanan Uzan “esas olması gereken parlamenter sisteme dönüştür” şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Van Gölü'nde korkutan görüntü "Canavar olduğuna artık inandım" Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Fatih Dönmez'den Oruç Reis açıklaması! İçinden görüntü paylaştı
Siverek'te 14 yaşındaki kıza abisi ve dayısı tecavüz etti! Karın ağrısı diye gitti hastanede doğurdu
İçişleri Bakanlığı neşteri vurdu! 'vale ve değnekçi' düzenlemesi
Altın fiyatlarında sert düşüş! Çeyrek ve gram altın fiyatları... İşte son durum
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürdü
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Ağustos 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir annesi ve kardeşini öldürdü
ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması teklifini revize etti
İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret edecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan'dan 'hıçkırık' açıklaması! Koronavirüste yeni belirti mi?
Hümeyra kaç yaşında aslen nereli Hümeyra'nın kaç çaocuğu var?
1. sınıfa başlama yaşı hesaplama 2020-2021 kaç aylık çocuklar gidecek?
Yorumlar