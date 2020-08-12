Cem Uzan'dan sürpriz ittifak açıklaması Genç Parti mutlaka olacak

Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde mutlaka ittifakta olacağını bunun Cumhur ve Millet ittifakı ya da üçüncü bir ittifak olabileceğini açıkladı.

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Cem Uzan, 2002 erken genel seçimlerinde Genç Parti yüzde 7.2 oy aldıktan sonra yaşananları ve Türkiye’ye geri dönmesi konusunu euronews Türkçe’ye değerlendirdi.

Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde “mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını” söyledi. Fransa’da 11 yıldır sürgünde olan Uzan, bu ittifakın Millet (CHP, İYİ Parti, HDP) ve Cumhur İttifakı (Ak Parti, MHP) ya da “üçüncü bir ittifak da olabileceğini” belirtti.

Türkiye’de Uzan Grubu ile ilgili davalar ve el koymalar başlamadan önce yaptırdıkları anketlerde yüzde 20 oy aldıklarını dile getiren Uzan, “O zamanın Başbakanı sayın Erdoğan Abant’ta Ak Parti’nin bir parti toplantısında ‘Tek rakibimiz Genç Parti ve Cem Uzan’dır’ diyordu.” ifadelerini kullandı.

'Türkiye'ye uygun ve doğru zamanda döneceğim'

Türkiye’de yeniden yargılanma girişimlerinde bulunan Uzan, “Bu konuda çok aceleci değilim.” ifadelerini kullandı.

Uzan, Türkiye’ye geri dönüşü ile ilgili soruya “Uygun zamanda ve doğru zamanda” yanıtını verdi.

2 Temmuz’da Genç Parti Olağan Büyük Kongresi’ne sanal yolla katılıp manifesto okuyan Uzan, Türkiye’nin ekonomik kriz içinde olduğunu ifade edip “Bu 18 senenin ürünüdür” dedi. Uzan, “Doğu ve güneydoğuya baktığımız zaman oradaki insanlarımızın sorunları arasında önemli olarak ekonomik nedenler var” ifadelerini kullandı.

Genç Parti’nin açıkladığı manifestoda yer alan Diyarbakır'a borsa açma ve Mardin’i Las Vegas yapma gibi projelere de değinen Uzan, bu anlamda kumarhanelerin geri açılabileceğini savundu.

Eski medya patronu Uzan, Türkiye’de “ifade özgürlüğünün olduğunu söylemek pek mümkün değil” derken genel affın gerekliliğine vurgu yaptı. “Türkiye fabrika ayarlarına geri dönecek” ifadesini kullanan Uzan “esas olması gereken parlamenter sisteme dönüştür” şeklinde konuştu.