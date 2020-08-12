Van Gölü'nde canavar var deniyor! Sırtı zikzaklı tuhaf varlık

Videoda çok fazla net değildi, ama çıplak gözle baktığımda korkulacak bir cisimdi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm ve tanık oldum. Araştırılmasını istiyorum. Çünkü Van Gölü'nde böyle bir cisim var ve biz bundan haberdar değiliz. Görüntülerken bana çok korku verdi. Hatta o sırada gölde yüzenler vardı, bir anda herkes sahile doğru koşmaya başladı. Ona rağmen biz arkasından koşmaya çalıştık ama çok hızlı hareket ettiği için yetişemedik" dedi.