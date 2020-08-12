Tottenham'dan Emile Hojbjerg'e 5 yıllık sözleşme

Premier Lig'de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.Abone ol
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'i renklerine bağladı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, Southampton'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla 5 yıllık
sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Hojbjerg için Tottenham'ın 15 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı. Southampton ise Tottenham'dan ocak ayında kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker-Peters'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.
𝐂Ø𝐘𝐒 😁#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS pic.twitter.com/HcZWBo7oix— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 12, 2020
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