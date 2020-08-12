ABD Başkan adayı Joe Biden'ın yardımcı seçtiği Kamala Harris kimdir? Harris aslen nereli
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, yardımcılığına California Senatörü 55 yaşındaki Kamala Harris'i aday gösterdi. 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan Kamala Harris kimdir? Türkiye'ye bakış açısı nasıl?
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, yardımcılığına California Senatörü 55 yaşındaki Kamala Harris'i aday gösterdi. Harris, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için de yarışa katılmış ancak ön seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyince Biden lehine yarıştan çekilmişti. Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren ve 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalayan Kamala Harris kimdir?
Harris, California eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı.
Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.
2010 ile 2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. İki dönem savcılık yapmasının ardından 2016 yılında Demokrat Parti'den California Senatörü olarak seçildi.