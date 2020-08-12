ABD Başkan adayı Joe Biden'ın yardımcı seçtiği Kamala Harris kimdir? Harris aslen nereli

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, yardımcılığına California Senatörü 55 yaşındaki Kamala Harris'i aday gösterdi. Harris, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için de yarışa katılmış ancak ön seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyince Biden lehine yarıştan çekilmişti. Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren ve 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalayan Kamala Harris kimdir?