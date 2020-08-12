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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

ANKARA'nın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; dün yaptırdığım Covid-19 testinin sonucu maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde, buluşmak dileğiyle dualarınızı bekliyorum" dedi.

Öte yandan Meclis üyesi Oğuzhan Zengin'in, Çubuk Belediye Başkanlığı'na vekalet edeceği öğrenildi.

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