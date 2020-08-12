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Ronaldinho ev hapsinde de rahat durmuyor! Kaldığı otele...

Futbol efsanesi Ronaldinho, kaldığı ev hapsinde sınırları aştı. Belirtilene göre, efsanenin kaldığı otele birçok kadın geldi. Olayı anlatan görgü tanığının 'Sanırım hepsi mankendi' demesi dikkat çekti.

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Kardeşi ile birlikte Paraguay’a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanan ve ülkede mahkemesi devam eden efsane eski futbolcu Ronaldinho, bir süre hapishanede kaldıktan sonra 1.2 milyon Euro kefalet ödeyerek ev hapsine çıkarılmıştı. Mahkeme sonuçlanana kadar Paraguay’da lüks bir otelde kalacak olan Ronaldinho’nun, sabaha kadar parti yaparak ev hapsi kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Paraguay’da yayın yapan HOY gazetesinde yer alan habere göre, Ronaldinho’nun kaldığı otele gece geç saatlerde, belirli aralıklarla birçok kadın geldi. Özel bir araba tarafından alınan kadınların, Ronaldinho’nun kaldığı kral dairesine girip çıktığı gözlendi.

"Çünkü hepsinin dış görünüşü kusursuzdu"

Bir görgü tanığı, gazeteye yaptığı açıklamada “Kadınlar lüks bir araç tarafından alındı ve yine lüks bir araç tarafından götürüldü. Sanırım hepsi mankendi. Çünkü hepsinin dış görünüşü kusursuzdu” dedi. Ronaldinho’nun, bu partileri sık sık verdiği de haberde yer aldı.

Futbolculuk döneminde de...

Futbolculuk döneminde de sık sık gece kulüplerinde sabahlayan ve evinde verdiği partilerle bilinen Ronaldinho, bu zevkinden ev hapsinde kaldığı dönemde de vazgeçmedi. Ronaldinho, futbol oynadığı dönemde Flamengo ile imzaladığı sözleşmeye haftada iki kez gece kulübüne gitme izni koydurmasıyla dikkat çekmişti.

Futbola Gremio’da başlayan Ronaldinho, sırasıyla Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico MG, Queretaro, Fluminense gibi takımlarda oynadıktan sonra 16 Ocak 2018 tarihinde aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

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