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Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 'Novak' sözleri: Madem paran yok

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği Filip Novak hakkında, başkan Ahmet Ağaoğlu konuştu. Ağaoğlu, transfer bedelini aktararak 'Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin Euro'yu nasıl veriyorsunuz' ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe, Filip Novak'ın transferi için hazırlanan özel videoda Trabzonspor'a gönderme yaparken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'daki toplantısında sarı lacivertlileri ve başkan Ali Koç'u eleştirdiği ortaya çıktı.

Başkan Ağaoğlu'nun ifadeleri şöyle oldu:

"Novak bizde 700 bin Euro'ya oynuyordu. 900 bin Euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin Euro'ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon Euro imza parası ve 1 milyon Euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin Euro'yu nasıl veriyorsunuz"

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