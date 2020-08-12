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Meksika’da yolcu otobüsü devrildi: 13 ölü 20 yaralı

Demirören Haber Ajansı

Meksika’da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

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Meksika’da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.Kaza, ülkenin Meksiko kenti ile Toluca kentlerini birbirine bağlayan otoyolda meydana geldi.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Can pazarı yaşanan kazada, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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