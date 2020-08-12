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Trabzonspor'dan KAP bildirimi: Marlon Rodrigues

Trabzonspor kulübü, Marlon Rodrigues Xavier'i transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyuyla paylaştı.

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Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier’in kiralanması konusunda Fluminense’yle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Marlon, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista’da kiralık olarak geçirmişti. 27 maçta görev yapan sol bek 2 gol ve 2 asist üretti.

Bordo-mavililer daha önce Andres Trondsen ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katmıştı.

Rodrigues hakkında bazı bilgiler;

Doğum tarihi: 20 Mayıs 1997
Doğum yeri: Cascavel / Brezilya
Yaş: 23
Boy: 1,78 m
Mevki: Defans - Sol Bek
Ayak: Sol ayak

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