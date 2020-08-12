Trabzonspor'dan KAP bildirimi: Marlon Rodrigues

Trabzonspor kulübü, Marlon Rodrigues Xavier'i transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyuyla paylaştı.Abone ol
Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier’in kiralanması konusunda Fluminense’yle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Marlon, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista’da kiralık olarak geçirmişti. 27 maçta görev yapan sol bek 2 gol ve 2 asist üretti.
Bordo-mavililer daha önce Andres Trondsen ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katmıştı.
Rodrigues hakkında bazı bilgiler;
Doğum tarihi: 20 Mayıs 1997
Doğum yeri: Cascavel / Brezilya
Yaş: 23
Boy: 1,78 m
Mevki: Defans - Sol Bek
Ayak: Sol ayak
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