ABD raporunda PKK gerçeği! Çocukları zorla alıkoyup terörist yapıyorlar
Pentagon Başmüfettişliği, YPG'nin Suriye'de çocukları zorla silahlandırdığını tespit etti.
ABD Pentagon Başmüfettişliği, Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatına (Operation Inherent Resolve) ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Raporda, "SDG'nin (terör örgütü YPG/PKK) Suriye'de çocukları zorla alıkoyarak silah altına almaya devam ettiğini" bildirdi.
ABD ve müttefiklerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekatın son üç ayında yaşanan gelişmeleri içeren raporda, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de saldırılarını artırdığı belirtildi.
Raporda, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de hafif silahlar ve patlayıcılar kullanarak saldırılarını tırmandırmasına rağmen, örgütün eski gücüne yeniden erişmesine ihtimal verilmediği değerlendirmesinde bulunuldu.
İki bini yabancı savaşçı olmak üzere yaklaşık on bin DEAŞ'lı teröristin tutulduğu Haseke'de yer alan Hol Kampında durumun kötüleştiğinin açıklandığı raporda, toplu bir isyan çıkma riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.