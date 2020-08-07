ABD raporunda PKK gerçeği! Çocukları zorla alıkoyup terörist yapıyorlar

İki bini yabancı savaşçı olmak üzere yaklaşık on bin DEAŞ'lı teröristin tutulduğu Haseke'de yer alan Hol Kampında durumun kötüleştiğinin açıklandığı raporda, toplu bir isyan çıkma riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.