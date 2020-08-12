İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a çok sert tepki: Uyduruk bir teşkilat kurmuşlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah itibari ile Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonunun başladığını duyurdu. Ege'de Yunanistan'ın tacizleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Avrupa'ya, Yunanistan'a yaptıkları konusunda hem uyarmaya, hem had bildirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı"nda konuştu. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, Ege'deki Yunanistan'ın tacizleriyle ilgili de "Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Ben özellikle Avrupa'ya, Yunanistan'a yaptıkları konusunda hem uyarmaya, hem had bildirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Soylu şöyle devam etti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımıza gelen bir ihbar çerçevesinde Amerikan bayraklı bir tekneye zannediyorum 2,5 mil civarında Yunan karasularına girerek bizim sahil güvenliğimiz müdahale etti. İki tane yaralamanın olduğunu arkadaşlarımız söylediler. Gece vaktiydi, acil müdahale gerekiyordu. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Yunan tarafı sadece bu tip olayları ortaya koymuyor. Göçmen botlarını da acımasız şekilde batırmak suretiyle dünyada yeni bir süreci başlatmış oluyor. Benim şaşkınlığım insan hakları, göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yadır. Bunun üzerini örtmek için de uyduruk bir teşkilat kurmuşlar. Yaptıkları insanlık dışı eylemleri örtmek için ortaya koydukları teşkilat. Bizim de ortak iş yapmamızı da istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanları acımasızca katletmelerine bizi de ortak etmek istiyorlar. Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Ben özellikle Avrupa'ya, Yunanistan'a yaptıkları konusunda hem uyarmaya, hem had bildirmeye davet ediyorum.

Elbetteki göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz devam etmektedir. Ama bunun kendine ait şartları vardır. Bu şartları da hep beraber yürütmeye çalışıyoruz." dedi