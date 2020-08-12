İnce'nin ne söyleyeceği merak ediliyor! Toplantı programı belli oldu

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'nin ne diyeceği merak konusu oldu. "Her şeyi açıklayacağım" diyen CHP'li İnce, yarın saat 10.30'da Holiday İnn Oteli'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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Parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce, memleketi Yalova'nın Elmalık köyünden dün Ankara'ya geldi. Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce'nin yarınki programı belli oldu.

Basın toplantısı 10.30'da yapılacak

Muharrem İnce'nin basın ekibinden yapılan duyuruda, "Sayın Muharrem İnce, 13 Ağustos Perşembe günü, saat 10.30'da Çukurambar'da bulunan Holiday İnn Oteli'nde basın toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

"Her şeyi açıklayacağım"

Geçtiğimiz pazar günü CHP'nin boykotunu delerek CNN Türk'e konuşan Muharrem İnce, şunları söylemişti:

Ailemle birlikteyim, burası Ata toprağı zaten bizim için. Sırayla herkes çocuğuna devretmiş. İnşallah bende torunuma devredeceğim. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskün değilim. Hepsinden haberim var. Pek çok gerçek pek çok yalan var.