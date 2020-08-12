BIST 1.106
DOLAR 7,31
EURO 8,60
ALTIN 453,85
HABER /  GÜNCEL

Kayseri'de koronavirüs hastası doktordan çağrı: Sizler daha büyük tehlikedesiniz

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de doktor Ramazan Avşar (39), koronavirüse yakalandı, vatandaşlara 'tedbir' çağrısı yaptı. Kendisinin çok dikkat etmesine rağmen virüse yakalandığını belirten doktor, işi olmayanların evden çıkmamasını söyledi.

Abone ol

Sarıoğlan ilçesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ramazan Avşar, geçen 6 Temmuz'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktor Avşar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 çocuk babası Avşar, hastanede tedaviye alındı. 

Koronavirüse karşı vatandaşları uyaran Avşar, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedavim devam ediyor. Semptomlar, öksürük var. Yüksek sesle konuşamıyorum. Koronavirüsten korunmak için maskeyi kesinlikle takın. Ben maskeyi kolay kolay çıkaran birisi değildim. Hatta ilçede 'Koronavirüse en çok sen dikkat ediyordun, sen yakalandın. Biz ne yapacağız?' diyorlardı. Maskeye dikkat edin.

"Her şeye dikkat ederken bile bu hastalığa yakalanıyorsak..."

"Elinizi belirli aralıklarla yıkayın. Kalabalık yerlere girmeyin. Ben girmedim, evde izoleydim. Eşim bu konuya çok dikkat ederdi. Bir çeşit kendimize karantina uyguluyorduk. Çocukları bahçe tarzında yerlere 1-2 kez çıkardım. Yani her şeye dikkat etmeme rağmen yakalandım. Her şeye dikkat ederken bile bu hastalığa yakalanıyorsak sizler daha büyük tehlikedesiniz demektir. Onun için tedbirleri maksimuma çıkarın.

"İşiniz yoksa evden çıkmayın"

"İşiniz yoksa evden çıkmayın. Acil bir hastalığınız yoksa hastanelere ve acil sağlık merkezlerine gitmeyin. Acil değilseniz, acillere hiç gitmeyin. Çünkü hastaneler hasta kişilerle dolu. Bunların koronavirüs olma ihtimali var. Bunları göz önünde tutun."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da 13'üncü kattan düşerek öldü komşuları kahve içerek onu izledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Süleyman Soylu'ya terörist başı Cemil Bayık öldürüldü iddiası soruldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a çok sert tepki: Uyduruk bir teşkilat kurmuşlar
MEB duyurdu okullar açılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı kararı gündeme oturdu
Büyük vurgun yapmışlar! Köftecinin ihbarı şebekeyi çökertti
Dolarda sert dalgalanma! Merkez Bankası hamlesi frenledi
THY'de maaş krizinin ardından onlarca istifa! Kritik birimlerin yöneticileri de var
ÖNCEKİ HABERLER
İnce'nin ne söyleyeceği merak ediliyor! Toplantı programı belli oldu
Tottenham'dan Emile Hojbjerg'e 5 yıllık sözleşme
Bursa'da halaylı asker eğlencesi! Baba ve oğluna ceza yağdı
Trabzonspor'dan KAP bildirimi: Marlon Rodriuges
ASELSAN 'Capital 500' listesinde 7 basamak birden yükseldi
Çocuğunu okula göndermeme cezası kaç para oldu 2020
Yorumlar