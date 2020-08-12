Adana'da 13'üncü kattan düşerek öldü komşuları kahve içerek onu izledi
ADANA'da 70 yaşında bir kişi 13'üncü kattan düşerek can verdi. Olay sonrası binadaki komşuların eline kahve alıp olayı birbirlerine anlatmaları dikkat çekti.
olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi. Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük’ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polisin, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine durduğu aktarıldı.
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Kahve içip olayı birbirlerine anlattılar
Polis ekipleri, ceset başında inceleme yaparken 1. katta oturan Kütük’ün komşularının kahve içerek olayı birbirine anlatmaları dikkat çekti. Öte yandan o tepki çekecek anlar böyle görüntülendi:
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