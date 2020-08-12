Kemalettin Erbakan vefat etti! Eski başbakan Necmettin Erbakan'ın kardeşi

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan 92 yaşında vefat etti. Cenaze merasimine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.Abone ol
1928 doğumlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, uzun süredir hastalığı nedeni ile bir hastanede tedavi görüyordu.
İstanbul Fatih'te bulunan Halıcılar Caddesi'ndeki evinden, hastanede tedavi görmek üzere ayrılan diş hekimi Kemalettin Erbakan, bugün vefat etti.
92 yaşında vefat etti
92 yaşında hayata veda eden Erbakan'ın cenaze merasimine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.