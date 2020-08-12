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Türkiye'den Yunanistan'a 'okul' tepkisi! 25 yılda 231’den 115'e düştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan’ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz" dedi.

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Aksoy, Yunanistan'ın son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait olan ilkokulların faaliyetini, ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle, azınlığa danışmadan sistematik olarak 'geçici durdurma' yoluyla kapattığını belirtti.

Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları sistematik olarak kapatma politikası hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Yunanistan 'geçici durdurma' yoluyla kapattı

Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait olan ilkokulların faaliyetini, ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle, azınlığa danışmadan sistematik olarak 'geçici durdurma' yoluyla kapattığını belirtti.

Yarı yarıya azaldı

Aksoy, "Bunun son örneğini, Azınlığın sekiz ilkokulunun daha kapatılması teşkil etmiştir. Bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk Azınlık ilkokullarının sayısı 115’e inmiştir. Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk Azınlığı'na yönelik olarak on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği de bir üye ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır" dedi.

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