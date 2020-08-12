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Edirne'de uzman çavuşun feci ölümü! Yola savruldu

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Kenan Gök hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

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Enez Caddesi'nden, 2 No'lu Yılanlık Sokak yönüne dönüş yapan A.E. yönetimindeki 22 PG 996 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.A. yönetimindeki 35 ANC 607 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler A.E. ve B.A. ile motosikletin arkasında oturan Uzman Çavuş Kenan Gök ve otomobildeki S.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü B.A., Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. A.E. ve S.E. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Kenan Gök'ün, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.

Otomobil sürücüsü A.E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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