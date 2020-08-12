Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Bodrum izlenimi: Manzarayı görünce bir daha dışarı çıkmadım

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Bodrum'da tatilde gördüğü manzarayı değerlendirdi ve "Mesafeye uyum hiç yoktu, maske takmak da yüzde 5'ler civarındaydı. Böyle olduğunu görünce ben bir daha dışarıya çıkmadım" dedi.

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Prof. Dr. Ceyhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini geçirirken tanıklık ettiklerini DHA'ya anlattı. Bayramdan iki hafta önce Bodrum'a gittiğini belirten Ceyhan, sadece bir kez dışarıya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Hemen hemen hiç çıkmadım. Bir kez çıktığımda sakindi ortalık ama bayrama doğru çok kalabalıklaştı. Benim gördüğüm, mesafeye uyum hiç yoktu, maske takmak da yüzde 5'ler civarındaydı. Hatta o kadar kanıksanmıştı ki tabloya kimsenin itiraz ettiği falan da yoktu. Böyle olduğunu görünce ben bir daha çıkmadım dışarıya, zaten bayramın ortasında döndüm" dedi.

170 bin nüfuslu Bodrum’a bayramda 150 bin araç giriş yapmıştı. Yoğun kalabalığın olduğu bölgede korona kuralları hiç sayılmıştı.

'Bu çok tehlikeli'

Prof. Dr. Ceyhan, kalabalıklaşmalarda uyum yetersizliğinin arttığını belirterek, "Bu çok tehlikeli. Mutlaka bunun sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi basından izlediğim kadarıyla o bayramdaki kalabalıklaşmalar yok. Tabi bunu ortaya çıkaran bir çok faktör var. Bunların bir kısmı önlenebilirdi. Bunlardan bir tanesi sahillerde insanlar çok üst üste denize girdi. Örneğin ben daha önce de söylemiştim; halka açık yerler çok dar. Oteller, özel plajlar, siteler sahilleri kapatmış. Dolayısıyla milyonlarca insana denize girebilecekleri çok dar şeritler kalıyor. Orada kalabalıklaşmaları önleyemezsiniz. Özel plajlar, sitelerin sahil kenarlarındaki tesislerine izin verilmeyebilir. Halka daha çok denize girebilecekleri alan sağlanabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 2 tane olay var; biri halkın uyumu. Yani halkın uyumunun daha da artması lazım ki hastalık kontrol edilebilsin. İkincisi de belirtisiz kişiler. Bunları yakalayamadığımız sürece bunlar bulaştırmaya devam ediyor. Bunların bulaştırmasını önlemek için daha çok belirtisiz kişiye biz tanı koymalıyız. Öbür türlü ne oluyor, biz bunları tespit edemedikçe herkesi şüpheli, belirtisiz taşıyıcı olarak kabul etmek durumundayız. Herkese karşı mesafeli ve maskeli olmalıyız. Öbür türlü kime ne zaman bulaşacağı belli olmaz. 'Ben hiçbir yere çıkmadım, neden koronavirüs bulaştı' diyen çok sayıda insan var.