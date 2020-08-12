Devasa petrol platformu İstanbul Boğazı'na indi Karadeniz'e geçiş yaptı
İSTANBUL Boğazı'na giriş yapan Panama bandralı dev petrol platformu, Karadeniz semalarına doğru geçiş yaptı.
İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçişini tamamladı. Dev platform sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
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GSP Saturn’e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler de eşlik etti.
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Geçiş sürecinden yansıyanlar böyle oldu:
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