ABD'den Rusya'ya aşı göndermesi: Güvenli ve etkili olduğundan şüpheliyim

ABD’li salgınla mücadele yetkilisi Dr. Anthony Fauci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in duyurduğu aşıyı değerlendirdi. Doktor Fauci, Rusya'nın aşısının güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti. ABD'nin de istese aşıyı hemen çıkarabileceğini ifade eden doktor, insanlara zarar vermeyi göze almadıklarını belirtti.

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ABD’de salgına mücadelede tek yetkili isim olan Dr. Anthony Fauci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün duyurduğu koronavirüs aşısına ilişkin eleştirilerde bulundu. Dr Fauci, ABD medyasına verdiği röportajda, “Umarım Ruslar aşının gerçekten etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamışlardır. Bunu yaptıklarından şüphe duyuyorum. Aşıya sahip olmak başka bir şey, etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamak başka bir şey” dedi.

Dr. Fauci, ABD’nin de isteseydi koronavirüs aşısını bir hafta içerisinde çıkarabileceğini ifade ederek, “Eğer insanlara zarar vermeyi ya da onlara işe yaramayan bir şeyi vermeyi göze alsaydık aşıyı biz de bir hafta içerisinde çıkarabilirdik. Ancak işler böyle yürümüyor” dedi.

Putin, kızında aşının denendiğini duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Koronavirüsüne karşı geliştirilen aşının üretimine yakında başlanacağını duyurmuştu. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının üretimine onay çıktığı açıklanırken Putin, "Kızım da Covid-19 aşısı oldu" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, aşı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. DSÖ sözcüsü, "Rus yetkililerle yakın temastayız" dedi. Öte yandan Rusya'nın geliştirdiği aşıya Sputnik V adı verilmişti.

Öte yandan ek bilgi olarak;

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 102 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 902 bin 701’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 129 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 260’a ulaştığını açıkladı.