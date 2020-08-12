Koronavirüs Barcelona'ya da gol attı! 1 futbolcu pozitif çıktı

La Liga devi Barcelona, 1 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu. Görülen vakanın Şampiyonlar Ligi için Portekiz'de bulunan ekipten olmadığı belirtildi.

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Barcelona, İspanya’da antrenmanlarını sürdüren 9 futbolcusundan birinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi maçları için Portekiz’de bulunan futbolcularda ise test sonucu pozitif çıkan birisi yok. Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi.

Barcelona’da gelecek sezon için hazırlık kampında bulunan futbolcuların Pedri, Francisco Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğu açıklandı.