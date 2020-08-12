Eliz Sakuçoğlu havuzda üstsüz kitap okuduğu paylaşımla olay oldu

Yaz aylarıyla birlikte tatil beldelerindeki ünlülerden mayolu ve bikinili paylaşımlar arka arkaya geliyor. Bu paylaşımlar için de gündeme oturan ise üstsüz paylaşım oldu. Stilist Eliz Sokuçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.