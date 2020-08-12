Eliz Sakuçoğlu havuzda üstsüz kitap okuduğu paylaşımla olay oldu
Eliz Sakuçoğlu havuzda üstsüz kitap okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaz aylarıyla birlikte tatil beldelerindeki ünlülerden mayolu ve bikinili paylaşımlar arka arkaya geliyor. Bu paylaşımlar için de gündeme oturan ise üstsüz paylaşım oldu. Stilist Eliz Sokuçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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Sakuçoğlu, son olarak havuzda üstsüz kitap okuduğu anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Sakuçoğlu'nun paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.
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Eliz Sakuçoğlu kimdir?
Murat Boz’un sevgilisi olarak tanıdığımız Eliz Sakuçoğlu Antakya doğumludur.
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