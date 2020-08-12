Ekrem İmamoğlu İBB'de Teftiş Kurulu Başkanlığına Abbas Yaşar'ı atadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni atama yaptı. Ticaret Bakanlığı’ndan İBB'ye geçmesine izin verilmediği için istifa eden müfettiş Abbas Yaşar, İBB Teftiş Kurulu'nun başına getirildi.

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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Abbas Yaşar, İBB Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Müfettiş Abbas, yasal olmayan silah ticareti ve kara para aklama suçları başta olmak üzere birçok soruşturmada görev almıştı.

Abbas Yaşar kimdir?

1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da, liseyi ise Ankara Maliye Meslek Lisesi’nde tamamladı. 17 yaşında Maliye Bakanlığında memuriyete başladı. Üniversite yıllarında hem okudu hem de memuriyet görevine devam etti. 1997 yılında merkezi denetim elemanlığı sınavını kazanarak Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığında çalışmaya başladı. 2004 yılında özel sektöre geçen Yaşar birçok firmaya gümrük, dış ticaret, kambiyo ve hukuki konularda yönetim danışmanlığı yaptı. 2010 yılında yeniden denetim görevine döndü. Müfettiş olarak çalıştığı dönemde, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda, hayali ihracat, ithalat kaçakçılığı, yasal olmayan silah ticareti ve kara para aklama suçu başta olmak üzere birçok araştırma, inceleme ve soruşturma işinde yer aldı. Kamu zararları konusunda Bakanlık çalışanlarına eğitimler de veren Yaşar, belediye seçimlerinden sonra İBB’ye naklen geçiş yapmak istedi. Ancak bu talebi hizmetine olan ihtiyaç gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından kabul görmeyince, Ticaret Başmüfettişliği görevinden istifa etti. 06 Ocak 2020 tarihinden itibaren İBB’de Danışman kadrosuyla çalışmaya başlayan Yaşar, 17 Temmuz 2020 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Abbas Yaşar, evli ve iki çocuk babası.

Önceki başkan 25 yıldır İBB'deydi

Önceki Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Aydın, 1992 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümünü bitirmiş, 1995 yılında da İBB’de memuriyete başlamıştı. 1999-2009 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş, 2009-2018 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Aydın, 2018’de Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmıştı.