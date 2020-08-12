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Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, 20 milyonluk miras için annesi ve kardeşini öldürdü!

ADANA'da annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı (42) öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın (45), mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada cinayeti işlediği ortaya çıktı. Avukat Polat ile annesinin, baba Şeref Polat'ın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtığı öğrenildi.

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Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın annesi ile kardeşini öldürdüğü korkunç olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, 64004 Sokak'ta meydana geldi. Baba Şeref Polat'ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki para, 2 tarla ve arsa ile sahibi oldukları evin satışıyla yaklaşık 20 milyonu bulacak para ile malın aile içinde paylaşımına karar verildi.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, 20 milyonluk mal için anne ve kardeş katili oldu.

Baba mallarını Vali Yardımcısı'na vermek istedi

Mal paylaşımında anlaşamayan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartışma yaşadı. Baba Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine İkbal ve avukat oğlu Altuğ Polat, babanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı.

Baba Şeref Polat, cinayet anında evdeydi. Tanık olarak ifadeye götürüldü.

Vesayet davası bugün görülecekti

Bugün görülecek dava öncesi dün akşam annesinin evine giden Tolga Polat, başlayan tartışmada tabancasını çıkarıp önce annesine ardından merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşine ateş açtı. Babanın da olay sırasında evde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne İkbal Polat ve Avukat Altuğ Polat kurşunlarla can verdi.

Anne ile avukat oğlu öldü

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Olayın ardından Vali Yardımcısı Tolga Polat, polis ekiplerine teslim oldu.

Polat ailesinin yakınları büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğuldular.

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