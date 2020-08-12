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Aziz Yıldırım'dan o düşünceye eleştiri: Son derece mantıksız, ilkel ve çağ dışı

Melih Şendil, 'Kadınlar futbolda olmamalı, futbol ataerkil bir oyun' cümlesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Aziz Yıldırım bu düşünceyi, ilkel ve çağ dışı olarak yorumladı. Sporun her branşına kadınların katkı sağlaması gerektiğini söyleyen Yıldırım, kadınların son derece zevkli futbol karşılaşmaları ortaya çıkardığını belirtti.

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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Sabah gazetesi Günaydın'dan Funda Karayel'e konuştu. Yıldırım, "Kadından futbolcu, basketbolcu olur mu?" tartışmasıyla ilgili konuştu.

Aziz Yıldırım şu ifadelere yer verdi:

"Kadınların futbol oynamayacağına, futbolun erkek oyunu olduğuna dair görüş son derece mantıksız, ilkel ve çağ dışı. Bu dilden, bu çağ dışı düşüncelerden acilen kurtulmamız gerekiyor. Kadın-erkek, sadece sözde değil; toplumun her kademesinde uygulamalı olarak eşit olmak zorunda. Bunu konuşuyor olmak bile esasında çok talihsiz. Sonraki nesiller için bu durum utanç meselesi olarak anılacak belki de.

‘Sporun içerisinde yer alan tüm paydaşlar kadınların sporcu olabilmesi için katkı sağlamalı’

Aziz Yıldırım sözlerini, "Kadınların futbol oynayıp oynayamadığını öğrenmek istiyorlarsa; Amerika'yı, Norveç'i, Almanya'yı, İngiltere'yi, Güney Kore'yi, Fransa'yı, Hollanda'yı, Japonya'yı takip etsinler. Son derece zevkli maçlar, turnuvalar yapılıyor. Güney Afrika'nın sol açığını izlesinler mesela. Avrupa'da birçok büyük takımın, kadın futbol takımı var ve çok geniş bir takipçi tabanları var. Sporun içerisinde yer alan tüm paydaşların, kadınlarımızın sporun her branşında profesyonel düzeyde yer alabilmesi adına hem demeçleriyle hem de çalışmalarıyla katkı sağlaması gerekiyor." diyerek noktaladı.

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