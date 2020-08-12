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12 Ağustos Kuaförüm Sensin neden yok bitti mi?

Show TV'nin haftaiçi her gün yayınlanan yarışma programı Kuaförüm Sensin neden yok, 11 Ağustos Kuaförüm Sensin bitti mi soruları seyirci tarafından internette araştırıldı. Show TV 12 Ağustos çarşamba günü yayın akışına göre Kuaförüm Sensin bugün de ekrana gelmeyecek. Yarışmanın sunucusu Gözde Kansu veda etmişti.

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Haftaiçi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması bugün yani 12 Ağustos çarşamba günü neden yok araştırması başladı. Programın sunucusu Gözde Kansu yarışmayı bıraktığını açıklamış ve veda etmişti. Gözde Kansu'nun yerine kim gelecek araştırması devam ederken Show TV yarışmayı yayın akışından kaldırdı, bugün Kuaförüm Sensin yayınlanmayacak. 

Ekranların en renkli yarışma programlarından biri olan ve Show TV'de haftaiçi hergün ekrana gelen Kuaförüm Sensin'de yaşanan veda hem ekran başındakileri hem de jüri koltuğunda oturan isimleri ağlattı. Kuaförüm Sensin'in sunuculuğunu yapan oyuncu Gözde Kansu yarışmayı bıraktı. 

Show TV'nin yaz ekranlarını şenlendirmek için sezonluk yayınladığı Kuaförüm Sensin yarışması reytinglerde kanalın yüzünü güldürünce yapımcılar yarışmayı devam ettirme kararı almış ve sunuculuğu Özge Borak'tan oyuncu Gözde Kansu'ya devretmişti. 

Kuaförüm Sensin’de final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu’dan geldi. 

Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.

İşte o açıklaması...

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