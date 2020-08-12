Selvi kulis haberi patlattı! Muharrem İnce, yarın CHP'yi bombalayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'nin aday gösterildiği 2018 cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olay yaratacak açıklamalar yapacağını belirtti.

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Hürriyet yazarı Selvi, İnce'ye "CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapma. Bir otelden izle" dendiğini aktardı.

'Çetin ve Karayalçın’dan Muharrem İnce’ye: Masayı devirme' başlığıyla yayımlanan yazısında Selvi, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili dikkat çeken kulis bilgiler paylaştı.

"CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapma"

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

İnce, eski genel başkanlarla görüşmesinde bu konuyu da gündeme getirip 'Perşembe günkü basın toplantısında o gece yaşananları anlatmak istiyorum. Ben seçimleri CHP Genel Merkezi’nde takip etmek istedim. Ancak bana, ‘İkinci tura kalırsan diğer partilerden de oy alacaksın. O nedenle partili kimliğin ön plana çıkmasın, CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapma. Bir otelden izle’ denildi. Zaten ben de aday olunca parti rozetimi çıkarmıştım. Genel Merkez’in talebi üzerine seçimleri otelden izledim' dediği öğrenildi.

Muharrem İnce yarın hangi mesajları verecek?

Muharrem İnce, yarın saat 11:00’de Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde siyasi hayatının en önemli basın toplantılarından birini yapacak. Daha doğrusu, yeni ufuklara açılışının startını verecek. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçim gecesi pek iyi bir sınav verememişti. Bunu kendisi de kabul ediyor. Hatta özür diledi.

Ancak faturanın tek başına kendisine kesilmesini de adaletli bulmuyor. Yarınki basın toplantısında o gecenin hikayesini anlatıp, seçimleri otelden takip etmesinin CHP Genel Merkezi’nin fikri olduğunu belirtip bir belge açıklaması bekleniyor. Daha önce Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberden söz ediyorum. Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin 60 bin sandık için gözlemciyi bildirmediğine ilişkin belgeyi açıklaması bekleniyor. Ama edindiğim izlenim, basın toplantısını sadece bu konuya ayırmayacak.

Kurultayda tuvaletin önüne oturtulduğu için CHP’den istifa edip yeni parti kurulur mu şeklinde eleştiriler söz konusu olmuştu. İnce’nin yakın çevresine 'Bu yeni parti kurma nedeni olmaz. Olsa olsa nezaketsizlik olarak değerlendirilebilir. O nedenle basın toplantısında bu noktaya neden geldiğimi kamuoyuna tek tek anlatmak istiyorum' dediği söyleniyor.

İnce’nin basın toplantısının üç ayaklı olacağı anlaşılıyor

1- 24 Haziran seçim gecesine ilişkin belge açıklayacak.

2- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 30.6 oy alan birisi olarak CHP’de maruz kaldığı 'etkisizleştirilme' operasyonlarını sıralayacak.

3- Türkiye için yeni mesajlar verecek.

Muharrem İnce’nin başlatacağı siyasi hareketin yol haritasını vermesi bekleniyor.

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