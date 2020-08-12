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Marlon Rodrigues resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor kulübü, KAP'a bildirdiği Marlon Rodrigues ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından 'Hoş geldin' paylaşımı yapıldı.

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Trabzonspor Kulübü, Filip Novak’ın takımdan ayrılmasından sonra yeni sol bekini Brezilya’da buldu. Bordo-mavililer, Marlon Rodrigues Xavier’i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Oyuncuyla 1+3 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor Kulübü, Brezilya ekibi Fluminense’ye kiralama ücreti olarak 150 bin Euro ödeyecek. Oyuncunun satılma opsiyonu ise 2 milyon Euro. Xavier, bu sezon Trabzonspor’dan 480 bin Euro garanti ücret alacak. Eğer satın alma opsiyonu alınırsa oyuncuya her yıl sırasıyla 550 bin, 600 bin ve 650 bin Euro yıllık garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor'un 'Hoş geldin' paylaşımı:

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