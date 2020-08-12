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Masterchef Eray nereli yaşı kaç Eray Aksungur instagram hesabında çok başka

Masterchef Türkiye 2020'de 16 kişilik kadroyu oluşturmak için elemeler heyecanla devam ediyor. İsminin yazdığı önlüğü giyen ve Masterchef kadrosuna giren isimlerden biri de Eray Aksungur oldu. Eray Aksungur aslen Bolulu ve 23 yaşında aşçılık yapıyor...

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Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında heyecan dolu eleme bölümleri ile devam ediyor. Yarışmanın favori gösterilen isimlerinden birisi de 23 yaşındaki  Eray Aksungur oldu. Yaptığı eleme yemeği ile finale kalan ve 6 kişi arasından çıkarak 1. olan Masterchef Eray 16 kişilik kadroya girdi. Kilolu olduğuma bakmayın mutfakta çok iyiyim diyen Eray adının yazdığı önlüğü giydi ve yukarı çıktı. Bu gelişmenin ardından genç şefin hayatı merak konusu oldu. İnstagram hesabında şimdiden Masterchef 2020'nin 1. ilan edilen Eray2ı tanıyalım....

 MasterChef Eray Aksungur kimdir: Antalya’dan yarışmaya katılan Eray Aksungur, 23 yaşında ve aşçılık yapıyor.

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.  Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

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