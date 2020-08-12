Kamala Harris aslen nereli kimdir Kamala Harris biyografisi

BD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, yardımcılığına California Senatörü Kamala Harris’i aday gösterdi. Bu olayın ardından Kamala Harris'in hayatı merak konusu oldu. Peki Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olan Kamal Harris kimdir?

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Kamala Harris 1964 yılında Amerika Kaliforniya'da doğdu. ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın seçilmesi halinde başkan yardımcısı olacağını açıkladığı Kamala Harris, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren isimler arasında yer alıyordu. Peki Kamala Harris kimdir? Kaç yaşında?

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, yardımcılığına California Senatörü Kamala Harris’i aday gösterdi. Kamala Harris, Demokrat Parti’nin başkan adaylığı için de yarışa katılmış ancak ön seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyince Biden lehine yarıştan çekilmişti. Peki Kamala Harris kimdir?

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Harris, 20 Ekim 1954 yılında Oakland, Kaliforniya, ABD’de doğdu. Kamala Harris, Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitimlerini UC Hastings College of the Law (1989), Howard Üniversitesi (1986), Westmount High School’de tamamlayan Kamala Harris, avukattır. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa geldi.



Üniversite eğitimini, ABD’de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi’nde tamamladı.Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden’in başkan seçilmesi durumunda ABD’nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.

Harris, siyasi kariyerinin başladığı dönemlerde 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasına destek verdi ve Senatörlüğü sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya ilişkin politikalarına eleştiriler yöneltti.

Harris 2016 yılında yaptığı bir açıklamada, “Savcılık ve California Eyaleti Adalet Bakanlığı’nı yaptığım dönemlerde olduğu gibi Senato’da da insanlık tarihinin en karanlık zamanlarından birisi olan Ermeni Soykırımı’nın uygun bir şekilde tanınması ve sonuca varması için Ermeni toplumunun yanında olacağım” dedi.