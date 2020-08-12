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Masterchef Gülşah Suna kimdir yaşı kaç instagram hallerine bakın

Masterchef 2020 heyecan dolu eleme bölümleri devam ediyor. 16 kişilik kadroya girmek için kıyasıya yarışan isimlerden biri de sempatik tavırları dikkat çeken Gülşah Suna oldu. At antronörü olan Gülşah 28 yaşında, geçen sene de Masterchef'e katılan Gülşah kimdir, nereli?

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Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında heyecan dolu eleme bölümleri ile devam ediyor. Yarışmanın favori gösterilen isimlerinden birisi de 28 yaşındaki  Gülşah Suna oldu. Yaptığı eleme yemeği ile jüriden alkış alan Gülşah yaptığı tabak ile gecenin iddialı isimlerinden oldu ve grubun en dikkat çeken ismi oldu. Geçen sene de Masterchef'e katılan Gülşah çok konuştuğum için yemek yapmayı unuttum diyerek yarışmadan elenmişti.

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi.

İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.

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