Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu! İşte planlanan güzergahlar

ANKARA'da alternatif ulaşımı ve hareketliliği arttırmak, trafik sıkışıklığını, çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarına hız verilen “Bisiklet Yolu Projesi” için ilk adım atıldı.

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9 etaptan oluşan bisiklet yolunun Anıtkabir önündeki bölümünün çizgilerini çekerek bariyerlerle araç trafiğinden ayıran Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Caddesi’ni kullanan Başkentli bisikletseverlere sürpriz yaptı.



Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 çalıştığı projede bisiklet sürücülerinin daha güvenli bir sürüş sağlaması için gerekli önlemler alınırken, 1. Etap olan Milli Kütüphane-Anıtkabir-Beşevler Kavşağı arasında oluşturulacak koridorun ilk ayağında Başkentliler deneme sürüşlerine başladı.



Uyarı levhaları asılacak

Uyarı levhalarının asılmasıyla birlikte açılacak olan Anıtkabir önündeki bisiklet yolu Başkentlilerden de tam not aldı.