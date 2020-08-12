Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu! İşte planlanan güzergahlar

ANKARA'da alternatif ulaşımı ve hareketliliği arttırmak, trafik sıkışıklığını, çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarına hız verilen “Bisiklet Yolu Projesi” için ilk adım atıldı.Abone ol
9 etaptan oluşan bisiklet yolunun Anıtkabir önündeki bölümünün çizgilerini çekerek bariyerlerle araç trafiğinden ayıran Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Caddesi’ni kullanan Başkentli bisikletseverlere sürpriz yaptı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 çalıştığı projede bisiklet sürücülerinin daha güvenli bir sürüş sağlaması için gerekli önlemler alınırken, 1. Etap olan Milli Kütüphane-Anıtkabir-Beşevler Kavşağı arasında oluşturulacak koridorun ilk ayağında Başkentliler deneme sürüşlerine başladı.
Uyarı levhaları asılacak
Uyarı levhalarının asılmasıyla birlikte açılacak olan Anıtkabir önündeki bisiklet yolu Başkentlilerden de tam not aldı.
Yapımına başlanan 1. Etaptaki Milli Kütüphane- Anıtkabir bisiklet yolu güzergahının ardından yapılması planlanan diğer güzergahlar ise şöyle:
2.Etap-Üniversiteler Güzergâhı
3. Etap -Ümitköy-Etimesgut Güzergâhı
4. Etap -Sıhhiye-Cebeci Güzergâhı
5. Etap -TOBB Güzergâhı
6. Etap - Eryaman Batı Güzergâhı
7. Etap -Eryaman Göksu Güzergâhı
8. Etap -Batıkent-İvedik Ostim Güzergâhı
9. Etap -Ankara Büyükşehir Belediyesi- AKM Güzergâhı