Hulusi Akar'dan Yunanistan için 'diyalog' çağrısı! Her damlası değerli...

EGE Denizi'nde tansiyon yükselirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Reuters'a verdiği demeçte "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" ifadesini kullandı.Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile enerji kaynakları arama çalışmaları üzerinden başlayan gerilimi diyalog ile çözmek istediğini söyledi. Akar, Ankara’nın bölgedeki haklarını ve çıkarlarını savunacağını ifade etti.
“Tüm bunlara rağmen, sağduyunun üstün geleceğine inanmak istiyoruz" diyen Akar, devamında "Hem sahada, hem masada biz uluslararası hukukun, iyi komşuluğun ve diyaloğun tarafındayız. Uluslararası hukukla uyumlu barışçıl yollarla siyasi çözümler bulmak istiyoruz” diye konuştu.
Akar, Türkiye’nin kıyılarında haklarını, bağlarını ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini de söyledi ve ekledi:"Şu bilinmelidir. Denizlerimiz bizim mavi vatanımız. Her bir damlası değerlidir."
Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Azerbaycan'a gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Türk-Azerbaycan ortak tatbikatını izlemek için Azerbaycan’a gidecekleri belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey askerler 12 Ağustos'ta Azerbaycan'a geliyor. Türk askeri heyeti, tatbikatların ilk aşamasının son bölümünü izleyecek” ifadeleri kullanıldı. Daha önce, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk ve Azeri askerlerin Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilen canlı atışların yapıldığı büyük çaplı taktik tatbikatın ilk etabına 29 Temmuz’da başladıklarını duyurmuştu.