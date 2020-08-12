BIST 1.115
DOLAR 7,31
EURO 8,63
ALTIN 453,30
HABER /  YEREL

Bingöl'de 41 yıl önce şehit edilen Belediye Başkanı Hikmet Tekin anıldı

Anadolu Ajansı

BİNGÖL'de 41 yıl önce terör saldırısında şehit olan eski Belediye Başkanı Hikmet Tekin, mezarı başında anıldı.

Abone ol

MHP İl Başkanı Nurettin Varol ve beraberindeki teşkilat mensupları, kentte 12 Ağustos 1979'da annesi ve kardeşiyle uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Tekin'in, merkeze bağlı Yenibaşlar köyünde bulunan mezarını ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla anma etkinliği düzenlenmediğini söyledi.

Şehit başkanı rahmet ve minnetle andıklarını belirten Varol, "Ülkemizin bir varoluş yok oluş mücadelesi içinde olduğu zor yıllarda milli olan tarafta, ülkücü hareketin içinde yer almış, mücadelede hep ön safta rol üstlenmiş, önemli sorumluluklar almış değerli bir şahsiyettir. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Olay

Belediye Başkanı Tekin'in otomobili, 12 Ağustos 1979'da Bingöl'ün Genç ilçesi İçmeler mevkisinde teröristlerce pusuya düşürülmüştü. Tekin ile annesi ve kardeşinin şehit olduğu saldırıdan, yeğeni Selma yara almadan kurtulmuştu.

Hikmet Tekin kimdir?

Hikmet Tekin, 1950 yılında Bingöl'de doğdu, ilk ve ortaöğrenimini kentte tamamladı. Bingöl Lisesinden mezun olan Tekin, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

Bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) çalışan Tekin, KYK İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcılığı ve Elazığ Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı. 11 Aralık 1977 Mahalli İdareler Seçimleri'ne MHP'den aday gösterilen Tekin, oyların yüzde 33'ünü alarak 27 yaşında Bingöl Belediye Başkanı seçildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rize'de dehşet! Gamze Pala'yı öldürüp cesedi başında beklerken bunları söylemiş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Boğaziçili Prof. Kumbaroğlu'dan bomba yorum! D. Akdeniz'de çatışma olursa Türkiye...
Üniversitede skandal olay! Öğrencilerden pornografik içerikli yorum yapmaları istendi
Malatya'da vaka sayısı arttı İl Pandemi Kurulu yeni tedbirleri açıkladı
Selvi kulis haberi patlattı! Muharrem İnce, yarın CHP'yi bombalayacak
Akşener 'evine dön' çağrısını yorumladı! Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış
Son dakika araç muayene süreleri uzatıldı Ulaştırma Bakanlığı son tarihi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı dünyadaki ilk oldu
Kamala Harris aslen nereli kimdir Kamala Harris biyografisi
Masterchef Gülşah Suna kimdir yaşı kaç instagram hallerine bakın
Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu! İşte planlanan güzergahlar
Masterchef Tanya Kilityalı nereli yaşı kaç sevgilisi kimdir?
Aşure ayı ne zaman başlayıp bitecek
Yorumlar