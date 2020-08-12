Villareal orta sahası 5 yıllığına Francis Coquelin'e emanet

La Liga'da Villareal, Valencia forması giyen Francis Coquelin'i 5 yıllığına kadroya kattı.Abone ol
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. İspanyol basını, transferin 8 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini yazdı.
Valencia'nın 2017-2018 sezonunun devre arasında Arsenal'dan transfer ettiği Coquelin, İspanyol ekibiyle 89 maça çıkıp bir gol kaydetti.
#VillarrealTV 📺 | Revisión médica 🏥 con @AsisaSalud, firma del contrato ✍ y fotos con su nueva camiseta 👕.— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 12, 2020
¡Grande, @FCoquelin_off 👏!#BenvingutCoquelin pic.twitter.com/DL71yTIC9K