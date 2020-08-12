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Villareal orta sahası 5 yıllığına Francis Coquelin'e emanet

La Liga'da Villareal, Valencia forması giyen Francis Coquelin'i 5 yıllığına kadroya kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. İspanyol basını, transferin 8 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini yazdı.

Valencia'nın 2017-2018 sezonunun devre arasında Arsenal'dan transfer ettiği Coquelin, İspanyol ekibiyle 89 maça çıkıp bir gol kaydetti.

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