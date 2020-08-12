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Türk-Rus ortak devriyesi! İHA'lar zırhlı araçlara havadan destek verdi

Türk ve Rus askerleri İdlib'teki M-4 karayolunda bir kez daha ortak devriye gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Konvoya İHA'lar havadan destek verdi

Trumbah ve Ayn Al Havr yerleşim birimleri üzerindeki devriye güzergahı 70 kilometrelik bir alanı kapsadı. Konvoyda üç BTR-82A zırhlı aracı yer aldı. Rus Hava Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçları konvoyu havadan izledi.

İki ülke arasındaki ilk ortak devriye 15 Mart 2020’de gerçekleştirilmişti.

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